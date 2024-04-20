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Под брендом Exeed в Европе будут продавать премиальные модели Chery

Инь Тунъюэ: На платформе Chery Exeed будут производиться авто премиум-класса

Exeed будет использовать новейшую платформу Chery, которая разработана для создания современных и технологичных автомобилей. Председатель Chery Automobile Инь Тунъюэ лично протестировал кроссовер Star Era ET, построенный на новой платформе, и высоко оценил его характеристики.

Инь Тунъюэ заявил, что два известных европейских бренда класса люкс будут использовать платформу Exeed для производства премиальных автомобилей. Один из них уже близок к подписанию договора, а переговоры с другим находятся на продвинутой стадии. Это сотрудничество позволит Chery расширить свой модельный ряд и укрепить позиции в сегменте премиум.

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Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

Инь Тунъюэ подчеркнул, что Exeed станет «брендом высшего класса». Он сравнил его с Lexus, люксовым подразделением Toyota, которое зарекомендовало себя как производитель высококачественных и надежных автомобилей.

Стоит отметить, что Chery является ведущим китайским экспортером автомобилей в Европу. Каждый третий легковой автомобиль, вывозимый из Китая, принадлежит марке Chery.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Exeed | Unsplash
20.04.2024
Фото:Exeed | Unsplash
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