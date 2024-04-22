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Доля китайских автомобилей в РФ бьет все рекорды

Автостат Инфо: доля машин из КНР достигла 59%, лидер – Haval Jolion

По итогам первого квартала доля китайских автомобилей в структуре российского авторынка новых машин достигла рекордных 59%. За три месяца 2024 года россияне купили 193 675 машин из КНР – привозных и локализованных у нас. Рост впору назвать взрывным: судя по составленной инфографике, темп прироста продаж с января по февраль превысил 10 тысяч машин, а с февраля по март – 20 тысяч машин.

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В результате за один только март 2024 года дилеры продали 83 793 единиц китайской техники, что на 196% превосходит прошлогодний результат. Из этого количества 16 224 автомобилей – это Haval, поднявший планку прошлого года на 136%.

На втором месте Geely: сам результат поскромнее (15 208 авто), но темпы годового роста – 189%! Поэтому Chery в топ-3 сместилась на третью строчку – за март «всего» плюс 66% к прошлому году и 13 369 проданных машин. Замкнули пятерку лучших в марте Exeed и Omoda.

Если смотреть по всему первому кварталу, то против 59%, занятых китайскими брендами, у российских марок – всего 30,2% (99 829 реализованных автомобилей). Lada удерживает лидерство в абсолютном рейтинге марок, но Haval с его цифрами (см. выше) – прочно на втором месте. Бестселлер и марки, и среди всех «китайцев» – Jolion: только за март в РФ куплено 6449 Джолионов. До цифр Гранты пока далеко, но за год продажи «китайца» поднялись на 94%...

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС, Автостат Инфо
Количество просмотров 1
22.04.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС, Автостат Инфо
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