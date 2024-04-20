Мотоциклистов призвали быть предсказуемыми на дороге
Мотоциклистов попросили воздержаться от непредсказуемых маневров на дороге
С началом теплого сезона на дорогах активизируются мотоциклисты. Правительство обратилось к ним с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предсказуемыми на дороге.
Согласно статистике, с начала года в Москве произошло восемь аварий с участием мотоциклистов, в результате которых девять человек получили ранения. Основными причинами ДТП являются неосторожные и неожиданные перестроения, несоблюдение дистанции и очередности проезда и, конечно же, превышение скорости.
Автомобилистам также рекомендуется быть внимательнее к мотоциклистам, особенно при перестроении и поворотах.
Известно, что в Москве зарегистрировано более 250 000 мотоциклов. Доля ДТП с участием мотоциклистов с оставляет 10%.
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Источник: Газета.Ru
Фото:АГН Москва
20.04.2024
Фото:АГН Москва
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