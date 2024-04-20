Мотоциклистов призвали быть предсказуемыми на дороге

Мотоциклистов попросили воздержаться от непредсказуемых маневров на дороге

С началом теплого сезона на дорогах активизируются мотоциклисты. Правительство обратилось к ним с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предсказуемыми на дороге.

Согласно статистике, с начала года в Москве произошло восемь аварий с участием мотоциклистов, в результате которых девять человек получили ранения. Основными причинами ДТП являются неосторожные и неожиданные перестроения, несоблюдение дистанции и очередности проезда и, конечно же, превышение скорости.

Автомобилистам также рекомендуется быть внимательнее к мотоциклистам, особенно при перестроении и поворотах.

Известно, что в Москве зарегистрировано более 250 000 мотоциклов. Доля ДТП с участием мотоциклистов с оставляет 10%.

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Источник: Газета.Ru