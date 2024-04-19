#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему на вторичном рынке образовался дефицит премиальных марок — объясняет эксперт
19 апреля
Почему на вторичном рынке образовался дефицит премиальных марок — объясняет эксперт
Эксперты выявили дефицит люксовых иномарок с...
Настала пора вспомнить про автокондиционер: готовим технику к лету
19 апреля
Настала пора вспомнить про автокондиционер: готовим технику к лету
Эксперт Панов рассказал, как подготовить...
Почему владельцы именно этих авто не используют поворотники
19 апреля
Почему владельцы именно этих авто не используют поворотники
Психолог Львовский рассказал, почему владельцы...

Почему на вторичном рынке образовался дефицит премиальных марок — объясняет эксперт

Эксперты выявили дефицит люксовых иномарок с пробегом в России и назвали причины

Эксперты фиксируют на вторичном авторынке России дефицит иномарок сегмента премиум на фоне избытка китайских автомобилей. Вторичный рынок растет второй месяц подряд и впервые за полгода с октября 2023 года, достиг показателя в 500 тыс. автомобилей.

Согласно данным «Автостата», в марте россияне купили 502,1 тыс. подержанных машин, это на 1% выше показателя годичной давности и на 26% больше, чем в феврале 2024 года. При этом с начала текущего года вторичный рынок остается в отрицательной зоне с показателем 1,226 млн единиц (-2%).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

177 сил, 7 мест и цена ниже рынка – новый кроссовер российской сборки

Четверть вторичного авторынка в марте занимает отечественная марка Lada – реализовано 123,1 тыс. машин (+13%). Второе место у японской Toyota, ее результат – 51,9 тыс. проданных машин с пробегом (-11%). Затем идут корейские бренды Kia (29,4 тыс. шт., +5%) и Hyundai (28 тыс. шт., +2%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка японский Nissan — 23,7 тыс. реализованных машин (-9%).

Средняя цена машины с пробегом на рынке РФ в марте составила 1,596 млн рублей, по сравнению с февралем автомобили подешевели на 1% или 16 тыс. рублей. В сравнении с ценами марта 2023 года подержанные машины подорожали в среднем на 14% (в среднем на 192 тыс. рублей).

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов отмечает, что продолжается экспансия рынка РФ китайскими производителями автомобилей.

«Наличие оверстоков новых машин на складах дилеров и активная поддержка со стороны производителей в моменте привела к ощутимому снижению стоимости как новых китайских машин, так и китайских автомобилей с пробегом. Рынок на это отреагировал небольшим движением вниз в цене по массовым автомобилям с пробегом. Тренда на снижение стоимости в других ценовых сегментах не наблюдается», – констатирует эксперт.

По мнению заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Романа Титова, снижение цен в марте объясняется дефицитом премиальных автомобилей с пробегом. Рынок дорогих машин вымывается, отсутствует существенное пополнение рынка такими автомобилями.

«Сейчас клиент зачастую не находит для себя замену стареющего "европейца": новые ввезенные иномарки стоят дорого, клиент зачастую принимает решение не продавать свой автомобиль или продать еще через год-два. Что касается прогноза по стоимости автомобилей с пробегом в целом, то вполне можно ожидать, что в течение года они будут умеренно расти в цене, вслед за новыми», – объясняет эксперт автоотрасли.

По словам Титова, рынок премиальных автомобилей «вымывается», и существенного пополнения рынка такими автомобилями не наблюдается.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
19.04.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0