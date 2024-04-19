Почему на вторичном рынке образовался дефицит премиальных марок — объясняет эксперт

Эксперты выявили дефицит люксовых иномарок с пробегом в России и назвали причины

Эксперты фиксируют на вторичном авторынке России дефицит иномарок сегмента премиум на фоне избытка китайских автомобилей. Вторичный рынок растет второй месяц подряд и впервые за полгода с октября 2023 года, достиг показателя в 500 тыс. автомобилей.

Согласно данным «Автостата», в марте россияне купили 502,1 тыс. подержанных машин, это на 1% выше показателя годичной давности и на 26% больше, чем в феврале 2024 года. При этом с начала текущего года вторичный рынок остается в отрицательной зоне с показателем 1,226 млн единиц (-2%).

Четверть вторичного авторынка в марте занимает отечественная марка Lada – реализовано 123,1 тыс. машин (+13%). Второе место у японской Toyota, ее результат – 51,9 тыс. проданных машин с пробегом (-11%). Затем идут корейские бренды Kia (29,4 тыс. шт., +5%) и Hyundai (28 тыс. шт., +2%). Замыкает топ-5 вторичного авторынка японский Nissan — 23,7 тыс. реализованных машин (-9%).

Средняя цена машины с пробегом на рынке РФ в марте составила 1,596 млн рублей, по сравнению с февралем автомобили подешевели на 1% или 16 тыс. рублей. В сравнении с ценами марта 2023 года подержанные машины подорожали в среднем на 14% (в среднем на 192 тыс. рублей).

Директор департамента продаж автомобилей с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов отмечает, что продолжается экспансия рынка РФ китайскими производителями автомобилей.

«Наличие оверстоков новых машин на складах дилеров и активная поддержка со стороны производителей в моменте привела к ощутимому снижению стоимости как новых китайских машин, так и китайских автомобилей с пробегом. Рынок на это отреагировал небольшим движением вниз в цене по массовым автомобилям с пробегом. Тренда на снижение стоимости в других ценовых сегментах не наблюдается», – констатирует эксперт.

По мнению заместителя генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Романа Титова, снижение цен в марте объясняется дефицитом премиальных автомобилей с пробегом. Рынок дорогих машин вымывается, отсутствует существенное пополнение рынка такими автомобилями.

«Сейчас клиент зачастую не находит для себя замену стареющего "европейца": новые ввезенные иномарки стоят дорого, клиент зачастую принимает решение не продавать свой автомобиль или продать еще через год-два. Что касается прогноза по стоимости автомобилей с пробегом в целом, то вполне можно ожидать, что в течение года они будут умеренно расти в цене, вслед за новыми», – объясняет эксперт автоотрасли.

По словам Титова, рынок премиальных автомобилей «вымывается», и существенного пополнения рынка такими автомобилями не наблюдается.

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Источник: Российская газета