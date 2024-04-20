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Почему опасно ездить за рулем в обтягивающей одежде?

Уролог Лычагин: езда за рулем в обтягивающих брюках приводит к бесплодию мужчин

Андрей Лычагин, российский уролог, утверждает, что длительное пребывание в обтягивающих штанах или нижнем белье за рулем может привести к бесплодию.

По словам доктора Лычагина, такая одежда препятствует нормальной терморегуляции в паховой области. Повышение температуры мошонки даже на несколько градусов негативно сказывается на сперматогенезе – производстве сперматозоидов. Особенно вредными являются синтетические ткани, так как они не пропускают воздух и не отводят влагу.

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Для водителей, которые проводят много времени в сидячем положении, риски для репродуктивного здоровья еще выше. Сидение на одном месте в обтягивающей одежде приводит к застою кровообращения в области малого таза.

Чтобы избежать этих проблем, мужчинам-автомобилистам следует соблюдать рекомендации доктора. Необходимо носить свободную, дышащую одежду из натуральных материалов. Периодически делать перерывы в поездках, чтобы встать и размяться. Избегать длительного сидения в одной и той же позе. Регулярно проводить медицинские осмотры у уролога для выявления возможных проблем на ранней стадии.

Источник: Газета.Ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / fxquadro
20.04.2024
Фото:freepik / fxquadro
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