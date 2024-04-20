Стартовали продажи нового современного недорогого кроссовера

В Китае стартовали продажи кроссовера GS4 MAX по цене от 15 тыс. долларов

В Китае стартовали продажи модели GAC GS4 MAX, ее стоимость составляет от 16 тысяч долларов за базовую комплектацию до 17,4 тысяч долларов за топовую. Однако в рамках особой акции первые покупатели могут приобрести автомобиль всего за 15,1 тысяч долларов.

GAC GS4 MAX

GAC позиционирует GS4 MAX как недорогой семейный кроссовер. Он рассчитан на пять пассажиров и отличается просторным салоном: габариты кузова составляют 4685 x 1901 x 1690 мм, а колесная база – 2750 мм. При этом объем багажного отделения составляет внушительные 638 литров.

GAC GS4 MAX

Под капотом GS4 MAX скрывается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км. По предварительным данным, именно такой силовой агрегат будет предлагаться и на российском рынке.

Салон GAC GS4 MAX

Несмотря на отсутствие полного привода, задняя подвеска кроссовера независимая, многорычажная. Это должно обеспечить ему комфортабельность и управляемость на различных покрытиях.

В стандартное оснащение GAC GS4 MAX входит мультимедийная система с большим экраном диагональю 14,6 дюйма, панорамная крыша, 8 подушек безопасности, а также набор систем помощи водителю (всего их восемь).

Официальная стоимость GAC GS4 MAX в России пока не объявлена.

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Источник: ITHome