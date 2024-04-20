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Стартовали продажи нового современного недорогого кроссовера

В Китае стартовали продажи кроссовера GS4 MAX по цене от 15 тыс. долларов

В Китае стартовали продажи модели GAC GS4 MAX, ее стоимость составляет от 16 тысяч долларов за базовую комплектацию до 17,4 тысяч долларов за топовую. Однако в рамках особой акции первые покупатели могут приобрести автомобиль всего за 15,1 тысяч долларов.

GAC GS4 MAX
GAC GS4 MAX

GAC позиционирует GS4 MAX как недорогой семейный кроссовер. Он рассчитан на пять пассажиров и отличается просторным салоном: габариты кузова составляют 4685 x 1901 x 1690 мм, а колесная база – 2750 мм. При этом объем багажного отделения составляет внушительные 638 литров.

GAC GS4 MAX
GAC GS4 MAX
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Под капотом GS4 MAX скрывается 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 6,8 л/100 км. По предварительным данным, именно такой силовой агрегат будет предлагаться и на российском рынке.

Салон GAC GS4 MAX
Салон GAC GS4 MAX

Несмотря на отсутствие полного привода, задняя подвеска кроссовера независимая, многорычажная. Это должно обеспечить ему комфортабельность и управляемость на различных покрытиях.

В стандартное оснащение GAC GS4 MAX входит мультимедийная система с большим экраном диагональю 14,6 дюйма, панорамная крыша, 8 подушек безопасности, а также набор систем помощи водителю (всего их восемь).

Официальная стоимость GAC GS4 MAX в России пока не объявлена.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
20.04.2024
Фото:ITHome
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