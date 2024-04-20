Chery выпустит новый кроссовер с запасом хода 1300 км

Chery Tansuo 06 C-DM представят на Пекинском автосалоне

\На престижном Пекинском автосалоне, который пройдет в этом году, ожидается дебют революционного автомобиля Chery Tansuo 06 C-DM, серийного воплощения концепта TJ-1 C-DM, представленного на прошлом Шанхайском автосалоне.

Само название «Tansuo» в переводе с английского означает «открытие» или «исследование», что символизирует стремление Chery к инновациям и покорению новых горизонтов.

Tansuo 06 C-DM оснащен передовой гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM. В ее основе лежит высокоэффективный гибридный двигатель Acteco 1.5TGDI, работающий в тандеме с бесступенчатым супергибридным двигателем DHT и интеллектуальной гибридной электрической системой управления. Этот силовой агрегат обеспечивает впечатляющий запас хода в 120 км на электротяге по циклу CLTC и комбинированный пробег в 1300 км по циклу WLTC. При этом автомобиль демонстрирует весьма скромный расход топлива - 4,9 л/100 км.

Chery Tansuo 06 C-DM

Внешне Tansuo 06 C-DM во многом копирует своего предшественника с ДВС. Однако имеются и некоторые отличительные особенности. Решетка радиатора теперь выполнена в виде стильного водопада, светодиодные дневные ходовые огни украшает клетчатый узор, а задние стоп-сигналы напоминают гоночный флаг. Скрытые дверные ручки и плавно ниспадающая крыша придают автомобилю более динамичный и футуристичный вид.

Внутри Tansuo 06 C-DM царит атмосфера роскоши и технологичности. В центре салона расположен впечатляющий 13,2-дюймовый информационно-развлекательный экран, управляемый интеллектуальной системой Chery. Водителя информируют компактный ЖК-дисплей на приборной панели и проекционный дисплей HUD. Производительность системы мультимедиа обеспечивает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8155. Пассажиров ждут такие развлечения, как караоке, игры и потоковое видео. Передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа для водительского сиденья.

Гибридная система автомобиля развивает 115 кВт мощности и 220 Н·м крутящего момента. Двигатель соответствует стандарту Евро 6. Аккумулятор нового поколения обеспечивает высокую удельную емкость и быструю зарядку.

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Источник: CarNewsChina