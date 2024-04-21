Китай окончательно захватил мировой автомобильный рынок

Китай возглавил рейтинг по мировым продажам машин, продав 2,154 млн авто в марте

По данным исследовательского агентства GlobalData, в марте 2024 года на мировом рынке легковых и легких коммерческих автомобилей было продано 8,026 млн единиц. Это на 1,9% больше, чем годом ранее. За первый квартал объем продаж увеличился на 4,4% до 20,762 млн единиц.

Китай возглавил мировой рейтинг по продажам автомобилей, реализовав в марте 2,154 млн единиц. Это на 5,2% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В феврале Китай уступил лидерство США из-за празднования Нового года по лунному календарю.

В США в марте было продано 1,437 млн автомобилей, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Западная Европа реализовала 1 млн 454 тыс. единиц, что на 1% меньше, чем в марте 2023 года. Напротив, в Восточной Европе продажи выросли на впечатляющие 21% до 404,8 тыс. единиц. Отмечается рост продаж в России, Украине и Турции.

Продажи в Южной Америке сократились на 10,7% до 200 тыс. автомобилей.

Мировой автомобильный рынок демонстрирует рост, хотя некоторые регионы испытывают спад. Китай продолжает доминировать в качестве крупнейшего автомобильного рынка в мире, а США остаются на втором месте.

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Источник: Автостат