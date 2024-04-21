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Техногигант Huawei создал крутой технологичный кроссовер

23 апреля Huawei официально представит новый кроссовер Wenjie M5

Китайский технологический гигант Huawei объявил о скором выходе нового автомобиля Wenjie M5 (также известного как Aito M5). Презентация запланирована на 23 апреля.

Huawei Wenjie M5
Huawei Wenjie M5

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Внешне Wenjie M5 поразительно похож на Porsche Cayenne, особенно это заметно при взгляде сбоку. Ранее Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало сведения о том, что новинка получит черные логотипы, черные спортивные диски с пятью сдвоенными спицами и ярко-красные спортивные суппорты.

Интерьер Huawei Wenjie M5
Интерьер Huawei Wenjie M5

В интернет-магазине Huawei Mall сообщается, что Wenjie M5 будет предлагаться в трех вариантах. Два гибридных: Max RS и Max. А также чисто электрический.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
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