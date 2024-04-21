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Если ищете надежный кроссовер 2000-2010 годов, то этот материал для вас!

Издание HotCars провело анализ и выявило самые надежные кроссоверы 2000-х годов

В начале 2000-х автомобильный мир взял курс на производство более крупных и вместительных автомобилей, ознаменовав эру кроссоверов и внедорожников. Эти машины быстро завоевали популярность благодаря просторному салону, повышенной проходимости и багажному отделению солидного объема. Однако не все модели того времени могут похвастаться безупречной надежностью спустя десятилетия.

Эксперты авторитетного автомобильного портала HotCars составили список самых выносливых кроссоверов и внедорожников, выпущенных в период с 2000 по 2010 год.

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Лидером рейтинга стал Lexus RX 350 2010 года с индексом надежности 93 балла из 100 возможных по версии J.D. Power. Этот премиальный кроссовер приводится в движение 3,5-литровым 275-сильным V6, а расходы на его ежегодное обслуживание составляют около 40-46 тысяч рублей.

На втором месте Honda CR-V 2008 года с надежностью 90 баллов. Компактный кроссовер японской марки оснащался 2,4-литровым 166-сильным мотором и обходился владельцам примерно в 38 тысяч рублей в год на ТО.

Бронзу взял рамный внедорожник Lexus GX 2007 года с мощным 4,7-литровым 263-сильным V8 под капотом. Его надежность оценивается в 89 баллов, а среднегодовые затраты на обслуживание достигают 51,6 тысячи рублей.

В топ самых надежных внедорожников 2000-х также вошли Toyota Highlander, Infiniti FX35, Ford Edge, Toyota 4Runner, Toyota FJ Cruiser и Lincoln MKX разных лет выпуска. Это наглядно демонстрирует, что даже спустя 10-15 лет многие автомобили тех времен не утратили своих ходовых качеств и сохранили безупречную работоспособность основных узлов и агрегатов.

Источник: Автоновочти дня

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