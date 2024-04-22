Снимите это немедленно! Этот аксессуар в салоне авто вредит вашему здоровью

ЛОР-врач Лесков объяснил, чем для здоровья грозят автомобильные ароматизаторы

Автомобильные ароматизаторы, популярные у некоторых автовладельцев, могут негативно воздействовать на самочувствие водителя, и нанести вред не только его здоровью, но и здоровью пассажиров. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился врач-отоларинголог Иван Лесков.

«Ароматизаторы всегда воспроизводят слишком резкий запах, хотя изначально он и может восприниматься как приятный. Резкий раздражитель вызывает защитную реакцию организма, который попытается прекратить его воздействие», — уточнил собеседник издания.

Одной из реакций организма на такой резкий запах зачастую проявляется в виде мигрени, подчеркивает Лесков. Приступ головной боли может спровоцировать раздражение обонятельных рецепторов, в итоге начнется отек слизистой носа. Кроме того, кровоток в венозном сплетении основания черепа замедлится, уточнил врач.

«В итоге мы начинаем испытывать боль в одной части лица — гемикранию, от которой страдал Понтий Пилат в романе «Мастер и Маргарита». Также может начать болеть вся голова, в частности, лобная и теменная части. Избавиться от подобной мигрени редко помогает даже обезболивающее», — констатирует специалист.

Использовать подобные ароматизаторы в автомобиле нужно крайне осторожно, предупреждает врач-отоларинголог. А если водителю транспортного средства часто приходится перевозить других людей, то от использования ароматизаторов лучше вообще отказаться, резюмировал Лесков.

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Источник: Газета.Ru