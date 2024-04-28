Дрифт со страйкбольным автоматом – разгул в Уфе (видео)

Автоинспекторы Уфы поймали водителя BMW, устраивавшего дрифт на улицах

Полиция Башкортостана вычислила по соцсетям лихача, который устраивает дрифт на седане BMW прямо на улицах Уфы, демонстрируя при этом предмет, очень напоминающий АКМ. Информацию передали патрулям ДПС, один из которых через некоторое время остановил указанную в ориентировке иномарку на Набережной.

«За рулем находился 20-летний местный житель. Молодой человек признался в несоблюдении ряда правил дорожного движения, пояснив, что опасные манёвры совершал на машине отца. Также лихач показал полицейским страйкбольное оружие, которое он доставал из используемого автомобиля на видео», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Пояснения владельца оружия, которые он давал полицейским, стоят особого внимания – рекомендуем взглянуть на видео ниже. На «добросердечного дрифтера» составили несколько административных протоколов – за нарушение ПДД и нарушение покоя граждан в ночное время.

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Источник: МВД Медиа