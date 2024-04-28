#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
28 апреля
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
Цюрихские трамваи могут быть оснащены внешними...
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
28 апреля
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
Евгений Фомин: склонные к агрессии водители...
Yuanhang Y7
28 апреля
Этот седан может отправлять сообщения пешеходам – как это реализовано?
Представлен премиальный седан Yuanhang Y7 с...

Дрифт со страйкбольным автоматом – разгул в Уфе (видео)

Автоинспекторы Уфы поймали водителя BMW, устраивавшего дрифт на улицах

Полиция Башкортостана вычислила по соцсетям лихача, который устраивает дрифт на седане BMW прямо на улицах Уфы, демонстрируя при этом предмет, очень напоминающий АКМ. Информацию передали патрулям ДПС, один из которых через некоторое время остановил указанную в ориентировке иномарку на Набережной.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Эталонная управляемость и навороты – «китаец» на замену Lexus RX
«За рулем находился 20-летний местный житель. Молодой человек признался в несоблюдении ряда правил дорожного движения, пояснив, что опасные манёвры совершал на машине отца. Также лихач показал полицейским страйкбольное оружие, которое он доставал из используемого автомобиля на видео», – сообщила пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Пояснения владельца оружия, которые он давал полицейским, стоят особого внимания – рекомендуем взглянуть на видео ниже. На «добросердечного дрифтера» составили несколько административных протоколов – за нарушение ПДД и нарушение покоя граждан в ночное время.


Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0