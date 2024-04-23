Блеск хрома и рев моторов — захватывающая ретровыставка никого не оставит равнодушным

23 июня в рамках «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» пройдет выставка классических автомобилей

23 июня в подмосковном RDRC Racepark состоится масштабный автомобильный фестиваль «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Главным событием мероприятия будет дрэг-рейсинг. На классической дистанции в 402,3 метра сразятся лучшие гонщики страны. Вашему вниманию – яркие машины: дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили. Правила просты: нужно первым пересечь финишную линию!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Выставка классических автомобилей на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Посетители фестиваля смогут с ветерком прокатиться на гоночном такси, пострелять в тире и даже насладиться панорамным видом на происходящее через иллюминатор вертолета!

Отдельного внимания заслуживает выставка классических автомобилей, которая будет проходить в рамках мероприятия.

Погружаясь в блистательный мир выставки, вы станете свидетелем настоящих произведений инженерного искусства. Возрожденные с педантичной точностью и бесконечным вниманием к деталям, эти легендарные машины оживут перед вашими глазами, перенося вас в ностальгические эпохи.

Каждый автомобиль – это капсула времени, рассказывающая свою уникальную историю. Хромированные бамперы, отражающие элегантность прошлых десятилетий, соседствуют с футуристическим дизайном, предвещавшим будущее автомобилестроения.

Очаровательные кабриолеты с мягкими тентами погрузят вас в атмосферу гламурных вечеринок под открытым небом, а мощные купе перенесут на гоночные трассы, где адреналин взмывал до небес.

Энтузиасты, посвятившие годы реставрации этих шедевров, с радостью поделятся своими знаниями и страстью. Они расскажут вам о технических особенностях, о трудностях, с которыми они столкнулись, и о моментах триумфа, когда их проекты, наконец-то, увидели свет.

Не упустите эту возможность стать частью живой автомобильной истории. Присоединяйтесь к нам на RDRC Racepark, где легенды оживут и навсегда оставят след в вашей памяти.

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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