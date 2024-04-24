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Пожалуй, самый смешной угон месяца: в Москве похитили снегоуборщик (видео)

Московская полиция раскрыла кражу колесного снегоуборщика с территории храма

Сотрудники столичного уголовного розыска нашли и задержали молодого человека, подозреваемого в угоне колесного снегоуборщика с территории храма. Выяснилось, что 19-летний москвич ранее был судим. Полиция нашла и задержала его прямо в квартире на Уральской улице, где он проживал. И куда, собственно, укатил технику, ему не принадлежащую.

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«Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленник зашел на территорию храма, расположенного на площади Викторио Кодовильи, где заметил колесный снегоуборщик. Убедившись в отсутствии людей вокруг, он укатил технику в подсобное помещение дома, в котором проживает. Сумма причиненного ущерба составила 140 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Очевидно, найти похитителя не составило большого труда – камеры видеонаблюдения беспристрастно зафиксировали дерзкий заезд в стиле «Угнать на 60 секунд». Похищенное имущество было изъято у подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, а сам «угонщик» помещен под подписку о невыезде.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
24.04.2024
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