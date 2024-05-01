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Назван российский автомобиль, который с возрастом теряет минимум стоимости

НАПИ: среди пятилетних машин УАЗ более ликвиден, нежели продукция АВТОВАЗа

Лидером среди автомобилей отечественных марок по сохранению остаточной стоимости является УАЗ Hunter. Согласно свежему исследованию, внедорожник стал лучшим среди автомобилей в возрасте 5 лет. Продав пятилетний Хантер, владелец может приобрести такой же, доплатив всего 32% от его цены в первом квартале 2024 года.

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Среди «пятилеток» Хантер обошел внедорожники Niva Legend (Lada 4x4) и Niva Travel (Lada Niva), оставшиеся, соответственно, на втором и третьем местах. С довольно серьезным отставанием замкнули пятерку самых ликвидных отечественных автомобилей в возрасте пяти лет Лада Гранта и УАЗ Патриот.

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А вот среди десятилетних машин расклад оказался несколько иным. Тут в лидеры вышла Niva Legend (Lada 4x4) – чтобы продать старую и купить новую, нужно доплатить 58,5% ее цены в первом квартале 2024 года.

Десятилетнему Хантеру досталось второе место, затем следуют Niva Travel (Lada Niva) и Патриот, а Гранта откатывается на пятую строчку, сохраняя через 10 лет лишь чуть более четверти первоначальной стоимости.

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Источник: НАПИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АГН Москва | АВТОВАЗ | НАПИ
01.05.2024
Фото:АГН Москва | АВТОВАЗ | НАПИ
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