Сколько будет стоить электромобиль Атом? Есть информация!

Анатолий Кияшко: Цена электромобиля Атом составит 3 млн рублей, но это неточно

Чем ближе к началу серийного производства, тем большими подробностями начинает обрастать проект российского электромобиля Атом. На днях было опубликовано видео об испытаниях проекционного дисплея, а теперь названа цена машины – правда, пока ориентировочная.

Как сообщает источник, представитель проекта «Атом» Анатолий Кияшко на конференции «Автонет» заявил, что по состоянию на сегодняшний день стоимость электромобиля Атом составляет примерно 3 млн рублей. И что к моменту старта модели в производстве эта цифра может поменяться – с учетом инфляции.

Прототип электромобиля Атом

«Собираются делать 200 тысяч машин в год. Только расчетная цена пока неясна, а от этого зависит успех проекта. Есть ощущение, что такая машина не может быть дешевой. Но если цена будет приближаться к 2 млн рублей, продать 200 тысяч таких машин задача не из простых», – говорил в мае прошлого года главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

В августе того же года стало известно, что выпуск электромобилей Атом планируется наладить на столичном заводе «Москвич». Продажи должны стартовать во второй половине 2025 года.

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Источник: Автопоток