Смотрите, это видео реальных тестов проекции на лобовое стекло Атома!

Стартап Атом показал дорожные испытания системы дополненной реальности AR HUD

Стартап Атом, в рамках которого проектируется одноименный автомобиль, через свои соцсети продолжает знакомить аудиторию с тем, как будет устроена эта машина. В прошлый раз подписчикам рассказали о том, почему Атом будет иметь задний привод, а свежий пост посвящен системе дополненной реальности AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) российского электромобиля.

Для создания «содержимого» дисплея AR HUD разработчиками Атома выпущена альфа-версия конструктора приложений Builder – по сути, инструмент для создания приложений с использованием телематики. Builder работает по принципу WYSIWYG – What You See Is What You Get, то есть «что видишь, то и получишь».

За счет этого принципа можно легко адаптировать приложения сторонних разработчиков, размещать любые графические приложения в пределах зоны проектирования и настраивать их свойства. Причем получающийся результат можно видеть прямо в процессе редактирования. Поэтому и стало возможным появление видео, которое вы увидите в конце этой заметки.

«Для управления проекционным контентом AR HUD мы разработали собственный движок AR Engine. Он будет отвечать за отображение интерфейсов, формирование изображений на лобовом стекле и взаимодействие c информационной системой электромобиля. Все приложения, создаваемые в Builder, будут запускаться на дисплее дополненной реальности Атома с помощью движка AR Engine», – сообщает пресс-служба разработчика.

В данный момент идут внутренние тесты альфа-версии Builder и, главное, проверяется работа проекции на лобовое стекло в реальных дорожных условиях. В качестве подтверждения источник опубликовал видео с кадрами настоящих испытаний – в ролике можно увидеть один из вариантов того, как может выглядеть дисплей дополненной реальности Атома. Напомним, выпуск электромобилей Атом планируется на столичном заводе «Москвич», продажи должны стартовать во второй половине 2025 года.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: АТОМ