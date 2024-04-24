Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стартап Атом показал дорожные испытания системы дополненной реальности AR HUD
24 апреля
Смотрите, это видео реальных тестов проекции на лобовое стекло Атома!
Стартап Атом показал дорожные испытания системы...
3.2 V6
24 апреля
Самый доступный из породистых полноприводных: 500 000 км до капремонта
«За рулем» оценил риски владения 15-летним...
В Ferrari договорились о новом крупном контракте с титульным спонсором
23 апреля
В Ferrari договорились о новом крупном контракте с титульным спонсором
Команда Ferrari Формулы-1 заключила...

Смотрите, это видео реальных тестов проекции на лобовое стекло Атома!

Стартап Атом показал дорожные испытания системы дополненной реальности AR HUD

Стартап Атом, в рамках которого проектируется одноименный автомобиль, через свои соцсети продолжает знакомить аудиторию с тем, как будет устроена эта машина. В прошлый раз подписчикам рассказали о том, почему Атом будет иметь задний привод, а свежий пост посвящен системе дополненной реальности AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display) российского электромобиля.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Для создания «содержимого» дисплея AR HUD разработчиками Атома выпущена альфа-версия конструктора приложений Builder – по сути, инструмент для создания приложений с использованием телематики. Builder работает по принципу WYSIWYG – What You See Is What You Get, то есть «что видишь, то и получишь».

За счет этого принципа можно легко адаптировать приложения сторонних разработчиков, размещать любые графические приложения в пределах зоны проектирования и настраивать их свойства. Причем получающийся результат можно видеть прямо в процессе редактирования. Поэтому и стало возможным появление видео, которое вы увидите в конце этой заметки.

«Для управления проекционным контентом AR HUD мы разработали собственный движок AR Engine. Он будет отвечать за отображение интерфейсов, формирование изображений на лобовом стекле и взаимодействие c информационной системой электромобиля. Все приложения, создаваемые в Builder, будут запускаться на дисплее дополненной реальности Атома с помощью движка AR Engine», – сообщает пресс-служба разработчика.

В данный момент идут внутренние тесты альфа-версии Builder и, главное, проверяется работа проекции на лобовое стекло в реальных дорожных условиях. В качестве подтверждения источник опубликовал видео с кадрами настоящих испытаний – в ролике можно увидеть один из вариантов того, как может выглядеть дисплей дополненной реальности Атома. Напомним, выпуск электромобилей Атом планируется на столичном заводе «Москвич», продажи должны стартовать во второй половине 2025 года.

Источник: АТОМ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
24.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0