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Строители тоже предпочитают «китайцев»: назван топ спецтехники в России

КАМАЗ вошел в топ-3 по спросу на рынке строительной спецтехники в России

Лидером рынка строительной спецтехники в России является марка из Китая XCMG, на вторичном рынке популярна техника КАМАЗа. Такие данные обнародовали специалисты «Авито Спецтехника».

Самой популярной строительной техникой в первом квартале 2024 года назван автобетоносмеситель, причем и в категории новых, и в категории подержанных машин (34,9% и 33,2% соответственно). Доля дорожных катков составляет 23,9% спроса на новую спецтехнику, 10,4% занимают автогрейдеры, 7,3% – автобетононасосы. Замыкают топ-5 буровые установки с долей 4,7%.

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Кроме того, пользуются спросом новые асфальтобетоноукладчики, гудронаторы, установки ГНБ (горизонтально направленного бурения), дорожные фрезы и башенные краны. Второе место среди подержанной строительной спецтехники занимают автобетононасосы (24,0%), на третьем – дорожные катки (12,9%), автогрейдеры на четвертом месте (7,1%), на пятом – буровые установки (5,3%). Также в списке бурильно-крановые машины, асфальтобетоноукладчики, гусеничные краны, сваебойные установки и башенные краны.

Что касается конкретных марок, то в лидерах по спросу с пробегом два китайских бренда – Jiuhe и Shacman (Shaanxi). Топ брендов новой строительной спецтехники возглавляют XCMG (19,5%), Shacman (Shaanxi) с 11,7%, Zoomlion (6,1%), Howo и Sany (по 5,7%). Среди техники с пробегом лидируют отечественный КАМАЗ с долей 20%, корейский DXD (13,8%), китайский Jiuhe (3%), белорусский МАЗ и немецко-французская марка Bomag – по 2,9%.

Источник: Quto

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
24.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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