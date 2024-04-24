Названы самые продаваемые автомобили на рынке России: марки и модели

СберАвто: Lada Granta стала бестселлером в сфере онлайн-продаж в I квартале

Отечественная Lada Granta стала самой популярной по объемам онлайн-продаж автомобилей в России с начала 2024 года. Такие результаты получили специалисты «СберСтрахования» и сервиса для покупки и продажи автомобилей «СберАвто» в ходе проведенного исследования.

По информации аналитиков, наибольшим спросом у россиян в период с января по март текущего года пользовались автомобили японских, немецких и отечественных марок (23%, 18% и 15% соответственно от общего количества купленных авто).

Lada стала бесспорным лидером среди брендов с долей в 13%, примерно по 7% онлайн-продаж пришлось на автомобили Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota. При покупке автомобилей покупатели чаще делали выбор в пользу таких моделей, как Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta.

Большое количество оформленных страховок в первом квартале 2024 года пришлось на корейские Kia (9% от всех заключенных полисов каско). Затем идут Lada, Hyundai и Toyota – доля каждой 7%, замкнул топ-5 Mercedes-Benz (5%).

По словам старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, ни одна китайская марка не вошла в первую десятку, хотя в 2023 году топ-3 состоял из них. Наибольшим спросом полисы каско пользовались у автомобилистов из Москвы (28% от всех оформленных договоров), Подмосковья (19%) и Петербурга (14%), подытожил Вестеровский.

Топ-менеджер также отметил, что чаще всего россияне страховали трехлетние машины, а спрос на полисы каско в целом остается на стабильно высоком уровне.

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Источник: Автоновости дня