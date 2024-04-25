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Auto China 2024: Китай впервые проводит выставку в статусе мирового лидера автопрома

На Auto China в Пекине покажут 41 прототип автомобилей будущего

Сегодня в Китае начал работу 18-й Пекинский международный автосалон Auto China 2024. На выставке представлены более чем 100 новых моделей автопрома Китая, Японии, США, Германии и других стран.

По словам организаторов, на автосалоне можно увидеть 117 абсолютно новых моделей автомобилей, 30 из них – от известных международных компаний. Посетители Auto China 2024 увидят 41 модель концепт-каров – прототипов автомобилей будущего. В рамках зеленой повестки в Китае активно развивается выпуск транспортных средств на экологически чистых источниках энергии, и электромобили занимают значительную часть выставки.

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Всего планируется представить гостям автосалона 278 моделей электрокаров, включая популярный в Китае SU7 от техногиганта Huawei. На автосалон привезли свои новинки бренды Changan, Chery, Geely, Haval, BMW, Ford, General Motors, Honda, Mercedes-Benz, Tesla и Toyota. Есть экспозиции Porsche, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, Lotus.

В этом году Пекинский автосалон проходит в новом статусе, по итогам 2023 года Китай стал крупнейшим мировым экспортером автомобилей. Согласно данным национальных автомобильных ассоциаций КНР и Японии, в прошлом году страны экспортировали 4,91 млн и 4,42 млн машин соответственно.

Автосалон продлится до 4 мая. Он проходит в двух выставочных центрах: в районе Шуньи представлены автомобили, а в районе Чаоян – автозапчасти. Общая площадь выставочных площадей составляет 220 тыс. кв. м.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
25.04.2024
Фото:Wikimedia
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