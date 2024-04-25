Редкая «Беглянка» участвует в СВО

Появились снимки БРЭМ-Л на базе БМП-3 в зоне проведения спецоперации

Снимки бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л на базе боевой машины пехоты (БМП-3) появились в Telegram-канале «Уголок Ситха».

Бронетехника получила название «Беглянка». На фотографиях машина стоит под маскировочным навесом в лесополосе.

БРЭМ-Л «Беглянка» на базе БМП-3

Эта плавающая БРЭМ-Л имеет двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Благодаря ему по шоссе «Беглянка» может передвигаться на скорости до 70 километров в час.

Бронирование у машины стандартное для БМП и защищает от стрелкового оружия и осколков.

Создавалась БРЭМ-Л специально для эвакуации, ремонта и техобслуживания легкой бронетехники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боевые машины десанта.

«Беглянка» оснащена крановой установкой, способной поднимать до 11 тонн. Кроме того, у машины есть лебедка, сошник-бульдозер, а на борту имеется сварочное оборудование.