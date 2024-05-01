Как «рафики» использовали на Олимпиаде-80

Эксперт «За рулем» рассказал, сколько версий РАФов сделали к Олимпиаде-80

Микроавтобус РАФ-2203 неразрывно связан с Олимпиадой-80, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Эта машина сыграла огромную роль в спортивном форуме. Хотя для Олимпиады спецавтомобили делали несколько заводов, РАФ преуспел тут, пожалуй, больше других.

Тогдашний начальник бюро спецавтомобилей РАФа Юрис Пенцис рассказывал, сколько мороки было с олимпийскими модификациями РАФ-2203, ведь их сделали около 15!

РАФ-2203

В том числе был и электромобиль, как ни странно это сегодня звучит. Позже, в 1982 году, три таких электромобиля даже поработали маршрутками в Москве.

РАФ – это машина олимпийского огня. РАФ-2907 с необычной бело-золотой окраской кузова были сделаны специально для сопровождения олимпийских бегунов и перевозки резервного огня на случай, если факел у бегуна задует ветром. Поскольку машине большую часть пути предстояло ехать со скоростью пешехода, на нее ставили увеличенный радиатор и электровентилятор.

Одна из этих машин даже сохранилась и стоит в рижском Мотор-музее.

Всё это было вроде бы недавно, а ведь прошло уже четверть века, как закончилась история завода и история РАФов.

Работали машины, в основном, на госпредприятиях, и там их особенно не берегли. Поэтому осталось их относительно немного. Списывали и отправляли на свалку.

Но один экземпляр сохранился в прекрасном состоянии, он и попал в руки нашего обозревателя Сергея Канунникова.