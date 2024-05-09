Эксперты раскрыли, что такое настоящий экстрим для машины

В «За рулем» рассказали, почему городская езда вреднее для авто, чем загородная

Многие отмечают, что после поездки по трассе автомобиль как будто начинает работать лучше, и это не случайно. Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине.

Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин нашли этому объяснения.

Основные причины, на их взгляд, следующие:

Двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками, нестабильной смазкой, что снижает их долговечность.

Большую часть времени двигатель работает на холостом ходу, что не является оптимальным режимом работы: это приводит к загрязнению свечей зажигания и излишнему расходу топлива.

Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов.

Зимняя городская езда сопровождается постоянным воздействием дорожных реагентов на кузов и элементы подвески, что приводит к их ускоренному износу.

Частые холодные пуски плюс езда на непрогретом моторе.

Из-за частых пусков и коротких пробегов в городском режиме батарея может постоянно недозаряжаться, особенно в холодное время года.

Больше конденсата в выпускной системе – из-за воды ускоряется коррозия.

Заметно возрастает расход топлива, при этом быстрее смывается масло со стенок цилиндров.

Подводя итог вышесказанному, эксперты отмечают, что когда машина большую часть жизни не едет, а ползает, это и есть для нее самый настоящий экстрим.