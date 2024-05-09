#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ситуация с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines решается на уровне Кремля
9 мая
Ситуация с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines решается на уровне Кремля
Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за...
Citroen C5 Aircross
9 мая
Большой клиренс, богатое оснащение, АКП — отличная альтернатива новому «китайцу»
Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли брать...
Грузопассажирские пикапы Dodge WC51.
9 мая
Как ленд-лиз превратился в локализацию
В честь Дня Победы «За рулем» рассказал, как в...

Эксперты раскрыли, что такое настоящий экстрим для машины

В «За рулем» рассказали, почему городская езда вреднее для авто, чем загородная

Многие отмечают, что после поездки по трассе автомобиль как будто начинает работать лучше, и это не случайно. Размеренное движение с постоянной скоростью является самым оптимальным режимом работы для автомобиля. А вот городская езда, напротив, негативно сказывается на машине.

Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин нашли этому объяснения.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Возвращаем автомобилю свежий вид: бюджетный способ придания блеска

Основные причины, на их взгляд, следующие:

  • Двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты в нестационарном режиме работают с переменными нагрузками, нестабильной смазкой, что снижает их долговечность.
  • Большую часть времени двигатель работает на холостом ходу, что не является оптимальным режимом работы: это приводит к загрязнению свечей зажигания и излишнему расходу топлива.
  • Частые остановки и старты в городском режиме вызывают ускоренный износ тормозов.
  • Зимняя городская езда сопровождается постоянным воздействием дорожных реагентов на кузов и элементы подвески, что приводит к их ускоренному износу.
  • Частые холодные пуски плюс езда на непрогретом моторе.
  • Из-за частых пусков и коротких пробегов в городском режиме батарея может постоянно недозаряжаться, особенно в холодное время года.
  • Больше конденсата в выпускной системе – из-за воды ускоряется коррозия.
  • Заметно возрастает расход топлива, при этом быстрее смывается масло со стенок цилиндров.

Подводя итог вышесказанному, эксперты отмечают, что когда машина большую часть жизни не едет, а ползает, это и есть для нее самый настоящий экстрим.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
09.05.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0