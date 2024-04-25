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Mazda показала новую модель – это предвестник новой «шестерки»!

На Пекинском автосалоне представлена электрическая Mazda EZ-6

На проходящем 18-м Международном Пекинском автосалоне новинки представляют не только китайские марки. Конечно, на них сделан основной упор, но это не значит, что не нужно ожидать громких премьер от иных именитых брендов. Одна из таких премьер, безусловно, состоялась на стенде японской компании Mazda.

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Японцы показали, ни много ни мало, предвестника четвертого поколения Mazda 6, о чем несложно догадаться по индексу представленного концепта – это Mazda EZ-6. Исходя из этого же индекса, можно утверждать, что упор в гамме силовых установок будет сделан именно на электрические. Сохранятся ли версии с традиционными движками? Пока вопрос.

Mazda EZ-6
Mazda EZ-6

Что точно сохранится, так это стремительный силуэт, свойственный всем «шестеркам»-предтечам, фирменный стиль, получивший очередной мощный апгрейд, но оставшийся узнаваемым, а также классический для Мазды красный цвет кузова. Впрочем, вторая машина на стенде показана в альтернативном колере – красивом бежевом металлике.

Mazda EZ-6
Mazda EZ-6

Как отметил находящийся в Пекине эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин, у автомобиля очень компактная задняя часть кузова, скорее напоминающая лифтбек, нежели седан. Или даже фастбек – судя по концепту, крышка багажника шириной всего в ладонь будет подниматься отдельно от заднего стекла.

Повторит ли новая «шестерка» успех предшественников в РФ? Вопрос еще более сложный, нежели про версии с ДВС – и отчасти из него проистекающий...

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Источник: За рулем

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За РулемИннокентий Кишкурно
25.04.2024
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+8