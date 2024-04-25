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ИИ против человека: в Абу-Даби пилоты Ф-1 будут соревноваться с беспилотными авто

Экс-пилот Формулы-1 Квят будет соревноваться в Абу-Даби с беспилотной машиной

Бывший пилот чемпионата Формулы-1 россиянин Даниил Квят будет участвовать в гонке «ИИ против человека», мероприятие пройдет в рамках соревнований беспилотных машин A2RL. Об этом сообщили организаторы.

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Соревнования пройдут 27 апреля на трассе Яс-Марина в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Квяту предстоит соревноваться против беспилотного автомобиля команды Института технологических инноваций (TII), расположенного в Абу-Даби. Сообщается, что команда института приложит все усилия, чтобы максимально приблизиться к времени круга человека, а также продемонстрирует способность автономного автомобиля ездить без помощи системы GPS.

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Всего в соревнованиях беспилотных машин будут участвовать восемь команд, базирующихся в США, Германии, Китае, Венгрии, ОАЭ и Италии. Впервые в истории в гонке будут соревноваться одновременно четыре беспилотных автомобиля. Призовой фонд мероприятия составляет 2,25 млн долларов (208,1 млн рублей по актуальному на момент публикации курсу).

Напомним, Даниил Квят является самым успешным российским гонщиком в истории Формулы-1. У него три победы, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Российский пилот был в составе команды Формулы-1 в период с 2013 по 2017 годы, а затем с 2019 по 2020 годы.

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Источник: championat.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
25.04.2024
Фото:Wikimedia
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