Exeed TXL уже в продаже у дилеров

В «БорисХофе» стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed TXL

Обновленный премиальный кроссовер TXL от бренда Exeed представлен в двух дилерских центрах «БорисХоф»: «Exeed Магистральная» и «Exeed Центр БорисХоф Внуково».

Цены на новинку начинаются от 4 250 000 рублей за базовую комплектацию Business, которая включает турбированный двигатель 1.6 с коробкой DCT, адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, полный привод и раздельный климат-контроль.

Дилерские центры компании «БорисХоф» предоставляют полную сервисную и гарантийную поддержку моделей Exceed и обеспечены широким ассортиментом запасных частей и расходных материалов.

Новый TXL, в зависимости от уровня оснащения, комплектуется форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.6 л, мощностью 194 л.с. или 2.0 л (197 л.с.) с турбонагнетателем.

Двигатель объемом 1,6 л оснащен 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями «мокрого» типа, а в паре с мотором 2.0 л идет 8-ступенчатая АКП собственного производства Exeed.

В новом TXL установлен сдвоенный экран (два экрана диагональю 12,3" каждый) изогнутой формы и толщиной всего 15 мм.

Из нового в автомобиле: селектор трансмиссии переместился на рулевую колонку, а в нише под приборной панелью появилось место для охлаждаемой беспроводной зарядки на 50 Вт. Кресло водителя имеет 8 электрорегулировок и память положений, а также функцию массажа. Для переднего пассажира доступно сиденье с 6 электрорегулировками и опорой для ног.

На внедорожник Exeed TXL распространяется гарантия 7 лет или 200 тыс. км пробега.

У клиентов «БорисХоф» через некоторое время появится возможность совершить пробную поездку на автомобиле из демо-парка, чтобы в полной мере познакомиться с преимуществами новинки.

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