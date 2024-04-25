Рассмотрели «новый Москвич» – конкурент Hyundai Santa Fe и Kia Sorento

Марка JAC представила X8 – прообраз будущего флагманского кроссовера Москвич 8

Стенд марки JAC на 18-м Международном Пекинском автосалоне получился обширным – модели и концепты бренд показал очень разнонаправленные. Однако если большинство машин с реальностью, и особенно – с российской, соотносятся пока не вполне, то вот представленный JAC X8 вызвал у эксперта «За рулем» Кирилла Милешкина вполне прагматический интерес.

Ведь JAC X8 – это не что иное, как будущий Москвич 8, сие уже подтверждено официально. Габаритная длина кузова кроссовера превышает 4,8 метра, отправляя «восьмерку» в один сегмент с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

Более того, салон тут трехрядный. Правда, на втором ряду выставленной машины, по китайской моде, находится не диван, а два раздельных кресла. Скорее всего, в российском исполнении компоновка будет для нас более привычная.

JAC X8

Третий ряд – не самый просторный, но само его наличие у появившегося еще в 2020 году JAC X8 и ожидающегося в 2024 году Москвича 8 четко говорит нам о том, что у «перезагруженного» российского бренда в самом ближайшем будущем появится довольно интересная модель. Особенно, если к внушительным габаритам и довольно свежей внешности получится «прикрутить» вменяемую цену.

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Источник: За рулем