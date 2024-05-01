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Пьяный лихач на кроссовере устроил «родео» по пешеходной зоне (видео)

ДПС Саратова задержала нетрезвого водителя, ездящего по пешеходной зоне

Майские праздники для некоторых нерадивых водителей начались за несколько дней до законных выходных, и, увы, не без печальных последствий. 25 апреля стало известно о том, что в Саратове инспекторы ДПС заметили кроссовер Mazda без номеров, двигавшейся по улице Столыпина, являющейся пешеходной зоной.

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Полицейские подали сигнал об остановке, однако нарушитель его проигнорировал, после чего началось преследование. В ходе его инспекторы несколько раз пытались через громкоговоритель уговорить мужчину остановиться, но тщетно.

«Лихач, пытаясь скрыться, не соблюдал дистанцию, постоянно перестраивался из полосы в полосу и несколько раз выезжал на встречку, подвергая тем самым опасности жизнь и здоровье окружающих. Через непродолжительное время правонарушитель, чуть не въехав в стоящее на обочине дерево, остановился на улице Гоголя. Полицейские задержали водителя», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Выяснилось, что за рулем находится мужчина 1996 года рождения, который, по внешним признакам, переживает состояние, несовместимое с управлением автомобилем. От медосвидетельствования он отказался. В ответ получил пять административных протоколов и лишился машины, отправленной на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:YouTube
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