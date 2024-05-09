BYD агрессивно расширяет присутствие в Европе

Китайская BYD заявила о намерении построить второй завод в Европе

Китайский производитель автомобилей BYD хочет покорить мир автомобилей – не только электрических. «Каждый мечтает стать номером один», – говорит Стелла Ли, член правления BYD, отвечающий за Европу.

В прошлом году BYD продала в Европе около 16 000 автомобилей, из них 4139 – в Германии, причем все они были произведены в Китае. Это число, вероятно, значительно увеличится в среднесрочной перспективе, поскольку BYD сможет производить 150 000 автомобилей только со следующего года на новом заводе, который в настоящее время строится в Венгрии.

Стела Ли

Но, кажется, нет пределов роста. Первая европейская фабрика еще не открылась, Стелла Ли уже думает о втором производстве, рассказала она в интервью немецким журналистам. Место она не называла, но с большой вероятностью это будет Германия.

Помимо второго завода в Европе, здесь также планируется построить центр дизайна и разработок. Это также может произойти в Германии.

«Германия – чрезвычайно важный рынок для нас». Здесь самая большая конкуренция; это дом Mercedes, BMW и Volkswagen, с которыми BYD хочет конкурировать. Если ты добьешься успеха здесь, ты сможешь добиться успеха где угодно», – говорит Ли.

Компания BYD, основанная в 1995 году как производитель аккумуляторов, стала глобальным игроком в автомобильной промышленности.

Сегодня в группе работает 700 тысяч человек, больше, чем в Volkswagen. Помимо аккумуляторов, здесь также производят планшетные ПК, медицинские приборы, чехлы для мобильных телефонов, автобусы и автомобили на 30 заводах.

В прошлом году было произведено более 3 млн автомобилей, 70% из них – электрокары, 30% – подключаемые гибриды. И еще в прошлом году BYD свергла Tesla с пьедестала крупнейшего в мире производителя электромобилей.

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Источник: auto-medienportal.net