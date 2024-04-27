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В состав собственников учредителей производителя Aurus вошел Hit Motors Rus

Группа «Соллерс» вышла из состава акционеров автопроизводителя Aurus

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» продала свою долю 0,5% в Hit Motors Rus и вышла из состава акционеров Aurus. Об этом пишет «Интерфакс».

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Сделку по продаже доли в компании подтвердили, но подробности не стали раскрывать.

«Мы остаемся индустриальным партнером проекта и продолжаем оказывать услуги по сварке и окраске кузовов Aurus», – уточнили в «Соллерсе».

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ООО «Хит Моторз Рус» зарегистрировано в Москве в июле 2022 года, по состоянию на конец 2023 года компания владела 51% долей производителя камазовских LCV «Компас» (ООО «Тракс Восток Рус», бывшее совместное предприятие КАМАЗа с Daimler). В активе этой компании на конец 2022 года было 50% долей в ООО «Волжские Индустриальные двигатели».

В пресс-службе КАМАЗа не стали комментировать сделку с 0,5% долей в проекте Aurus, отметив только, что группа не является участником «Хит Моторз Рус». В ФГУП «НАМИ» тоже воздержались от комментариев.

Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
27.04.2024
Фото:Wikimedia
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