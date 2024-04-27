Машин глохнет и стучит? Вам залили плохой бензин — называем остальные признаки

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Эксперт Пономарев объяснил, как понять, что бензин на АЗС плохого качества

Детонационные стуки в автомобиле могут свидетельствовать о некачественном топливе. Об этом «Известиям» рассказал технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

Рассуждая о том, по каким признакам можно понять, что бензин низкого качества, эксперт указал на внезапную потерю тяги в том числе.

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«Эффект от некачественного бензина можно почувствовать практически сразу после заправки. Самые распространенные симптомы — детонационные стуки. Такое случается, если был залит бензин с очень низким октановым числом по ошибке автовладельца или умышленной подмене на безответственных СТО», — объясняет собеседник издания.

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Машина глохнет, плохо заводится, слабая тяга – все эти признаки могут быть следствием низкого качества топлива, перечисляет Пономарев. Если свечи зажигания преждевременно выходят из строя, а двигатель работает неровно – причина тоже может быть в некачественном бензине, объясняет эксперт.

«Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Еще один распространенный признак — машина при разгоне будто захлебывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива», — констатирует эксперт.

При наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов Васильев настоятельно рекомендует заглушить мотор и доставить машину на эвакуаторе до ближайшей СТО. В противном случае последствия могут обернуться дорогостоящим ремонтом, резюмировал Пономарев.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
27.04.2024
Фото:freepik / freepik
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