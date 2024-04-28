Этот новый полноприводный внедорожник получит дизельный двигатель — скоро в России

Внедорожник Haval H9 второго поколения покажут на Пекинском автосалоне

Международный Пекинский автосалон 2024 начал свою работу 25 апреля и продлится до 4 мая, автопроизводители привезли свои новинки и новации в части технических разработок.

Предполагается, что на главном событии автомобильной отрасли будет участвовать не менее тысячи моделей автомобилей от ведущих китайских брендов и других мировых производителей. Поэтому Пекинский автосалон носит статус «флагманской» выставки, к событиям на этом мероприятии приковано внимание всех средств массовой информации.

Haval H9

Для российских автовладельцев одной из новинок, достойных внимания, является китайский внедорожник Haval H9 второго поколения. Планируется, что уже текущим летом новинка появится на авторынке России. H9 отличается обновленным дизайном в стиле Haval Raptor, причем внедорожник стал больше по габаритам: 4950х1960х1930 мм при размере колесной базы 2850 мм.

Интерьер Haval H9

Автомобиль оснащен двумя двигателями на выбор. Один из них бензиновый объемом 2,0 л и мощностью 224 л.с. Второй - турбодизель объемом 2,4 л мощностью 186 л.с. Моторы сочетаются с восьми- и девятиступенчатыми гидротрансформаторами, соответственно. Привод – полный с двумя блокировками дифференциала.

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Источник: Китайские автомобили