Этот новый полноприводный внедорожник получит дизельный двигатель — скоро в России

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Внедорожник Haval H9 второго поколения покажут на Пекинском автосалоне

Международный Пекинский автосалон 2024 начал свою работу 25 апреля и продлится до 4 мая, автопроизводители привезли свои новинки и новации в части технических разработок.

Предполагается, что на главном событии автомобильной отрасли будет участвовать не менее тысячи моделей автомобилей от ведущих китайских брендов и других мировых производителей. Поэтому Пекинский автосалон носит статус «флагманской» выставки, к событиям на этом мероприятии приковано внимание всех средств массовой информации.

Haval H9
Haval H9
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Для российских автовладельцев одной из новинок, достойных внимания, является китайский внедорожник Haval H9 второго поколения. Планируется, что уже текущим летом новинка появится на авторынке России. H9 отличается обновленным дизайном в стиле Haval Raptor, причем внедорожник стал больше по габаритам: 4950х1960х1930 мм при размере колесной базы 2850 мм.

Интерьер Haval H9
Интерьер Haval H9

Автомобиль оснащен двумя двигателями на выбор. Один из них бензиновый объемом 2,0 л и мощностью 224 л.с. Второй - турбодизель объемом 2,4 л мощностью 186 л.с. Моторы сочетаются с восьми- и девятиступенчатыми гидротрансформаторами, соответственно. Привод – полный с двумя блокировками дифференциала.

Источник: Китайские автомобили

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 3
28.04.2024
Фото:Haval
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Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3