Найдены регионы РФ с самыми дорогими и дешевыми Skoda Octavia — называем цены

Автокод: самую доступную по цене Skoda Octavia с пробегом продают в Подмосковье

На вторичном рынке России самые доступные по цене Skoda Octavia в Московской области, а самые дорогие – на Южном Урале. Такими выводами поделились эксперты онлайн-сервиса «Автокода» в ходе анализа цен на модель с пробегом возрастом пять лет в разных регионах РФ.

Skoda Octavia

В ходе мониторинга эксперты выяснили, что большая часть объявлений о продаже Skoda Octavia с пробегом сосредоточена в Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Ростовской области, Оренбургской области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Калининградской области и Челябинской области.

В качестве модели для исследования цен аналитики выбрали машину с двигателем объемом 1,6 литра, АКП и одним владельцем по ПТС. Таким образом, средняя цена Skoda Octavia с такими критериями составила 1,64 млн рублей. Хотя в некоторых регионах цена отличается, причем как в меньшую, так и в большую сторону.

Дороже всего Octavia с пробегом продается в Челябинской области – 1,85 млн рублей, это на 235 тыс. рублей выше средних цен по России. Также высокой ценой отличились:

Оренбургская область – 1,69 млн рублей;

Краснодарский край – 1,71 млн рублей;

Волгоградская область – 1,82 млн рублей;

Калининградская область – 1,83 млн рублей.

А в Московской и Ростовской областях цены на пятилетние Skoda Octavia с пробегом ниже, чем в среднем по стране. В Подмосковье, например за нее просят в среднем 1,56 млн рублей, а в Ростовской области — 1,61 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru