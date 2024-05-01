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Найдены регионы РФ с самыми дорогими и дешевыми Skoda Octavia — называем цены

Автокод: самую доступную по цене Skoda Octavia с пробегом продают в Подмосковье

На вторичном рынке России самые доступные по цене Skoda Octavia в Московской области, а самые дорогие – на Южном Урале. Такими выводами поделились эксперты онлайн-сервиса «Автокода» в ходе анализа цен на модель с пробегом возрастом пять лет в разных регионах РФ.

Skoda Octavia
Skoda Octavia
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В ходе мониторинга эксперты выяснили, что большая часть объявлений о продаже Skoda Octavia с пробегом сосредоточена в Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, Ростовской области, Оренбургской области, Краснодарском крае, Волгоградской области, Калининградской области и Челябинской области.

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В качестве модели для исследования цен аналитики выбрали машину с двигателем объемом 1,6 литра, АКП и одним владельцем по ПТС. Таким образом, средняя цена Skoda Octavia с такими критериями составила 1,64 млн рублей. Хотя в некоторых регионах цена отличается, причем как в меньшую, так и в большую сторону.

Дороже всего Octavia с пробегом продается в Челябинской области – 1,85 млн рублей, это на 235 тыс. рублей выше средних цен по России. Также высокой ценой отличились:

  • Оренбургская область – 1,69 млн рублей;
  • Краснодарский край – 1,71 млн рублей;
  • Волгоградская область – 1,82 млн рублей;
  • Калининградская область – 1,83 млн рублей.

А в Московской и Ростовской областях цены на пятилетние Skoda Octavia с пробегом ниже, чем в среднем по стране. В Подмосковье, например за нее просят в среднем 1,56 млн рублей, а в Ростовской области — 1,61 млн рублей.

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
01.05.2024
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+3