Аналитики назвали уровень автомобилизации в РФ: рассказываем, какой регион в лидерах

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Автостат: в Москве уровень автомобилизации ниже, чем по всей России

На одну тысячу жителей Москвы в столице приходится 301 легковой автомобиль, а в целом по России обеспеченность легковыми автомобилями на одну тысячу жителей составляет 322 единицы по состоянию на 1 января 2024 года. Такую статистику обнародовало аналитическое агентство «Автостат».

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Согласно отчету «Структура и прогноза парка легковых автомобилей в России», подготовленном аналитиками, в Москве уровень автомобилизации населения ниже, чем в целом по стране.

«Меньшая степень автомобилизации в российской столице во многом связана с диспропорцией между количеством зарегистрированных машин и числом жителей. Иными словами, по населению Москва опережает остальные субъекты РФ сильнее, чем по автопарку», — говорится в отчете.

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Если рассматривать пять крупнейших региональных парков, то по обеспеченности автомобилями Москва им уступает. В частности, в Подмосковье на одну тысячу жителей приходится 336 легковых автомобилей, в Краснодарском крае – 345, в Санкт-Петербурге – 321, а в Свердловской области – 330 машин.

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Unsplash
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