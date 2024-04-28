Названы самые популярные автомобили у россиян

Аналитики составили список самых популярных и самых страхуемых автомобилей в РФ

По данным совместного исследования «СберСтрахования» и «СберАвто», японские автомобили по-прежнему пользуются наибольшей популярностью на российском рынке. На их долю приходится 23%, а за ними следуют немецкие машины (18%) и российские модели (15%).

Среди брендов лидирует отечественная Lada с 13% рынка, за ней расположились Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota с долей около 7% у каждой.

Самыми популярными моделями 2024 года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Однако точная разбивка по долям не представлена.

Относительно страхования наибольшим спросом пользуются полисы КАСКО для автомобилей Kia (9%), Lada, Hyundai и Toyota (по 7%), а Mercedes-Benz замыкает пятерку с 5%.

Примечательно, что ни одна из китайских марок не вошла в десятку лидеров несмотря на то, что в 2023 году именно они составляли тройку самых продаваемых.

По словам руководителя блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслана Вестеровского, наибольший спрос на полисы КАСКО наблюдается в таких регионах, как Москва (28%), Московская область (19%) и Санкт-Петербург (14%).

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Источник: Автоновости дня