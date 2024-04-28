Журналисты протестировали новый Дастер: есть определенные вопросы
Первый гибридный Duster претерпел существенные изменения, прежде всего во внешности. Новый дизайн стал более солидным, а пропорции кроссовера выглядят гармоничными.
Новое шасси не только повлияло на экстерьер, но и значительно повысило комфорт салона. Новые сиденья обеспечивают удобную посадку, однако жесткий пластик остался прежним. Усовершенствованная подвеска, точная калибровка рулевого управления и деликатная работа системы стабилизации приятно поразили экспертов. Улучшилась и маневренность автомобиля.
Гибридная трансмиссия Hybrid 140 продемонстрировала выдающиеся показатели экономичности и потребления топлива. Тестируемый кроссовер с гибридной установкой потреблял всего 5,3 литра на 100 км. Переключение между электромотором и ДВС происходит практически незаметно. Однако при ускорении сказывается малый объем батареи (1,2 кВтч), что приводит к недостатку мощности.
Главное замечание к протестированному Дастеру относится к работе тормозной системы. Система помощи при торможении срабатывает непредсказуемо, а модулировать давление на педаль для плавной остановки оказалось непросто.
Одним из основных преимуществ Дастера остается его конкурентоспособная цена. Новая гибридная версия обойдется примерно в 26 600 евро, тогда как схожий по платформе Renault Captur стоит от 28 900 евро.
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Источник: Российская газета
Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету