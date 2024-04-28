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Журналисты протестировали новый Дастер: есть определенные вопросы

Эксперты журнала L`Automobile протестировали новейший гибридный Dacia Duster

Первый гибридный Duster претерпел существенные изменения, прежде всего во внешности. Новый дизайн стал более солидным, а пропорции кроссовера выглядят гармоничными.

Новое шасси не только повлияло на экстерьер, но и значительно повысило комфорт салона. Новые сиденья обеспечивают удобную посадку, однако жесткий пластик остался прежним. Усовершенствованная подвеска, точная калибровка рулевого управления и деликатная работа системы стабилизации приятно поразили экспертов. Улучшилась и маневренность автомобиля.

Dacia Duster
Dacia Duster
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Гибридная трансмиссия Hybrid 140 продемонстрировала выдающиеся показатели экономичности и потребления топлива. Тестируемый кроссовер с гибридной установкой потреблял всего 5,3 литра на 100 км. Переключение между электромотором и ДВС происходит практически незаметно. Однако при ускорении сказывается малый объем батареи (1,2 кВтч), что приводит к недостатку мощности.

Главное замечание к протестированному Дастеру относится к работе тормозной системы. Система помощи при торможении срабатывает непредсказуемо, а модулировать давление на педаль для плавной остановки оказалось непросто.

Одним из основных преимуществ Дастера остается его конкурентоспособная цена. Новая гибридная версия обойдется примерно в 26 600 евро, тогда как схожий по платформе Renault Captur стоит от 28 900 евро.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18