Конкурент Hyundai Solaris приехал в Россию: известна цена

Российские цены на бюджетный китайский седан MG 5 стартуют от 2 миллионов рублей

На российском рынке дебютировал бюджетный седан MG 5 – новое предложение из Поднебесной, которое способно потеснить такие популярные модели, как Hyundai Solaris и Kia Rio.

Автомобиль относится к гольф-классу, обладая следующими размерами: его длина 4675 мм, ширина 1842 мм, а высота 1480 мм. Размер колёсной базы 2680 мм.

MG 5

Под капотом MG 5 скрывается единственный доступный двигатель – 1,5-литровый атмосферник мощностью 114 л.с. Двигатель агрегатируется как с механической коробкой передач, так и с вариатором.

Базовая комплектация Comfort включает в себя систему стабилизации, четыре подушки безопасности, обивку сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, камеру заднего вида и 10-дюймовый тачскрин штатной медиасистемы.

Интерьер MG 5

Стоимость MG 5 в базовой комплектации составляет 2 279 000 рублей. Однако официальный дилер предлагает воспользоваться рядом скидок и акций, что позволяет снизить цену до 1 999 000 рублей.

Скидки возможны при одновременном использовании:

Фирменного кредита (скидка 150 000 рублей)

Прямой выгоды (скидка 100 000 рублей)

Сдачи старого автомобиля (скидка 30 000 рублей)

За доплату в 70 000 рублей можно установить бесступенчатую трансмиссию.

Основными конкурентами MG 5 на российском рынке станут Hyundai Solaris и Kia Rio, возобновившие недавно производство на бывшем заводе Hyundai. А также топовые комплектации Lada Vesta, ценовой диапазон которых находится в районе двух миллионов рублей.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Quto