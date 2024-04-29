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Популярный бренд привез в Россию свой самый доступный кроссовер

В России стартовали продажи кроссовера Li Auto L6 по цене 4,9 млн рублей

Российский авторынок пополнился новинкой – люксовым кроссовером Li Auto L6 от китайского производителя.

Для сравнения, примерно такую же сумму просят за новую Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем. Однако китайский кроссовер существенно крупнее, мощнее и комфортнее культовой японской модели. В среднем цены на Li Auto L6 в России варьируются в диапазоне 5,5-6 млн рублей.

Li Auto L6
Li Auto L6
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Габариты Li Auto L6 впечатляют – 4925х1960х1735 мм при солидной колесной базе 2920 мм. Под капотом расположена гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый турбомотор для подзарядки тяговой батареи емкостью 36,8 кВтч. Два электромотора обеспечивают суммарную мощность системы 408 л. с. Запас хода – 1390 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды.

Оснащение Li Auto L6, предлагаемого на российском рынке, радует широким набором опций. Здесь есть адаптивная подвеска, трехзонный климат-контроль, вентилируемые массажные сиденья, мультимедийная система с тремя экранами и проекционным дисплеем.

Благодаря сочетанию передовых технологий, солидных размеров, мощности и богатого оснащения при сравнительно доступной цене, новый люксовый кроссовер Li Auto L6 может стать хитом и на российском рынке.

Самая доступная версия Li Auto L6 оценивается всего в 4,9 млн рублей.

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Источник: IXBT

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Фото:Юрий Тимкин / За рулем
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Фото:Юрий Тимкин / За рулем
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