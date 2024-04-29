Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?

Ходаковский: содержащиеся в автохимии вещества приводят к слепоте и бесплодию

Мытье автомобиля может казаться обыденным делом, но мало кто задумывается о потенциальных рисках для здоровья. Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский поделился своим мнением касательно опасности самостоятельной мойки автомобиля.

В состав современных автохимических средств входят агрессивные вещества, среди которых могут быть действительно токсичные и вредные соединения.

Метанол

Крайне токсичен, поражает нервную систему, может привести к слепоте. Запрещен к использованию с 2000 года, но еще встречается в некачественной продукции.

Изопропиловый и метиловый спирты

Вызывают головные боли, тошноту, головокружение. При регулярном вдыхании могут спровоцировать хронические болезни нервной и сердечно-сосудистой систем.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Накапливаются в организме, особенно у мужчин, и могут стать причиной бесплодия.

Опасные вещества попадают в организм человека при распылении автохимии в салоне автомобиля. Пары спиртов и других веществ попадают в дыхательные пути. Во время мытья машины неизбежно попадание автохимии на кожу, особенно если не использовать перчатки.

При отравлении автохимией могут проявляться следующие симптомы: головокружение, тошнота, головная боль, раздражение глаз, слезотечение, кашель, затруднение дыхания и даже потеря сознания.

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Источник: Газета.Ru