#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
29 апреля
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику...
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
29 апреля
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
Ходаковский: содержащиеся в автохимии вещества...
Toyota Land Cruiser Prado 250
29 апреля
Новейший Land Cruiser Prado 250 уже можно заказать в России: цены удивят
Российские дилеры начали принимать заказы на...

Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?

Ходаковский: содержащиеся в автохимии вещества приводят к слепоте и бесплодию

Мытье автомобиля может казаться обыденным делом, но мало кто задумывается о потенциальных рисках для здоровья. Врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский поделился своим мнением касательно опасности самостоятельной мойки автомобиля.

В состав современных автохимических средств входят агрессивные вещества, среди которых могут быть действительно токсичные и вредные соединения.

Метанол

Крайне токсичен, поражает нервную систему, может привести к слепоте. Запрещен к использованию с 2000 года, но еще встречается в некачественной продукции.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Изопропиловый и метиловый спирты

Вызывают головные боли, тошноту, головокружение. При регулярном вдыхании могут спровоцировать хронические болезни нервной и сердечно-сосудистой систем.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Накапливаются в организме, особенно у мужчин, и могут стать причиной бесплодия.

Опасные вещества попадают в организм человека при распылении автохимии в салоне автомобиля. Пары спиртов и других веществ попадают в дыхательные пути. Во время мытья машины неизбежно попадание автохимии на кожу, особенно если не использовать перчатки.

При отравлении автохимией могут проявляться следующие симптомы: головокружение, тошнота, головная боль, раздражение глаз, слезотечение, кашель, затруднение дыхания и даже потеря сознания.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
29.04.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0