Mercedes-Maybach V-Class: вынужденный ответ на роскошные китайские минивэны

Mercedes-Benz выпустит сверхкомфортный электроминивэн Mercedes-Maybach V-Class

Известное немецкое издание Handelsblatt сообщает о планах Mercedes-Benz выпустить сверхкомфортный электрический минивэн под названием Mercedes-Maybach V-Class. Этот шаг знаменует собой изменение стратегии компании, которая ранее не рассматривала выпуск роскошной версии V-Class.

Новый Mercedes-Maybach V-Class будет построен на электрической платформе VAN.EA, которая также используется в других электрических моделях Mercedes-Benz. Минивэн получит два электромотора, обеспечивающих полный привод, и мощную тяговую батарею, которая обеспечит запас хода до 500 км.

Mercedes-Maybach V-Class

Роскошный салон Mercedes-Maybach V-Class будет оснащен высококачественными материалами, индивидуальными сиденьями с подогревом и вентиляцией, а также передовыми информационно-развлекательными и технологиями помощи водителю. Ожидается, что минивэн будет предлагаться в нескольких вариантах комплектации, включая сверхдлинную версию с дополнительным пространством для багажа или пассажиров.

Основным рынком для Mercedes-Maybach V-Class станет Китай, где большие электрические минивэны пользуются высоким спросом. Однако не исключается, что минивэн также будет представлен в США и других странах. В Китае Mercedes-Maybach V-Class будет конкурировать с местными лидерами, такими как Li Auto Mega.

Ожидается, что Mercedes-Maybach V-Class дебютирует через два года вместе со следующим поколением V-Class. Стоимость минивэна пока не объявлена, но она, вероятно, будет выше, чем у стандартного V-Class.

Новый Mercedes-Maybach V-Class претендует на то, чтобы стать одним из самых эксклюзивных и роскошных минивэнов на рынке. Он предлагает сочетание комфорта, вместительности и электрической эффективности, что делает его идеальным выбором для требовательных клиентов, ищущих практичность без ущерба для стиля и роскоши.

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Источник: IXBT