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Названы самые популярные китайские автомобили у российских мужчин и женщин
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Названы самые популярные китайские автомобили у российских мужчин и женщин

Росгосстрах: Haval Jolion стал самым популярным китайским кроссовером в России

Недавнее исследование компании «Росгосстрах» выявило, что китайские автомобили обретают все большую популярность как среди мужчин, так и среди женщин в России.

Анализ действующих полисов ОСАГО и каско на автомобили китайского производства, выпущенные с 2021 по 2024 год, показал, что лидером рейтинга стал компактный кроссовер Haval Jolion. Однако примечательно, что мужчины страховали эту модель в 1,8 раза чаще, чем женщины.

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На втором месте в мужском рейтинге расположился Haval F7, который в женском рейтинге оказался лишь на восьмой позиции.

В женском рейтинге второе место занял кроссовер Omoda C5, набравший популярность и среди мужчин, где он занял четвертую строчку.

Geely Coolray и Chery Tiggo 4 заняли третье и пятое места соответственно в обоих рейтингах. Стоит отметить, что в женском топе Chery Tiggo 4 Pro занял четвертую позицию.

По данным исследования, автомобили китайских производителей пользуются стабильно растущим спросом на российском рынке.

Количество полисов каско, заключенных «Росгосстрахом» с владельцами машин из КНР, в 2023 году выросло на 236% по сравнению с показателем 2022 года.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
01.05.2024
Фото:Depositphotos
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