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В Британии обратили внимание, что Россия успешно обходит санкции в сфере автопродаж

Sky News: в Великобритании призвали не радоваться росту автопродаж

Согласно информации Sky News, в Британии обратили внимание на то, что Россия успешно обходит санкции в сфере автопродаж. Издание призывает британских автопроизводителей не радоваться росту продаж, а выражать обеспокоенность.

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Предполагается, что Россия находит способы обойти введенные санкции Евросоюза, ввозя автомобили, включая роскошные марки, через бывшие советские государства. Хотя прямой экспорт британских автомобилей в Россию упал до нуля после событий на Украине в 2022 году, за этим коллапсом последовало соответствующее увеличение экспорта автомобилей в соседние с Россией страны, в первую очередь в Азербайджан.

Великобритания экспортировала в Азербайджан автомобилей на сумму 273 миллиона фунтов стерлингов в прошлом году, что на 1860% больше, чем за пятилетний период, предшествовавший СВО. Согласно статистике HMRC Великобритании, данные ООН по международной торговле показывают, что в тот же период, когда Великобритания зафиксировала рост экспорта автомобилей в Азербайджан, Азербайджан зафиксировал рост экспорта автомобилей в Россию.

Эксперты по санкциям отмечают, что сложно отследить поток товаров в Россию через третьи страны, что делает контроль над этим процессом практически невозможным. Том Китинг, директор Центра исследований финансовой преступности и безопасности Королевского института объединенных служб, подчеркнул, что британские производители должны быть более внимательны к своим каналам сбыта и поднимать тревогу в случае подозрительных ситуаций.

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Китинг подчеркнул, что это не означает отказа от торговли с Евразийским экономическим союзом, но необходимо обращать внимание на подозрительные транзакции и просить о помощи в соответствующих случаях.

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Источник: Sky News

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 77
02.05.2024
Фото:Unsplash
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