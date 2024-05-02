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Парадные автомобили: как их создают и каковы их уникальные особенности?

Александр Горчаков поделился особенностями создания военных парадных автомобилей

27 апреля в музее Гаража особого назначения Александр Николаевич, заслуженный конструктор России, лично участвовавший в создании 5 платформ для парадов (в том числе внедорожника «ТИГР») провел подробную лекцию и пообщался с поклонниками.

Александр Николаевич Горчаков, заслуженный конструктор России
Александр Николаевич Горчаков, заслуженный конструктор России

По словам спикера, Парад – это отчёт армии перед народом о готовности защищать страну. Поэтому каждое государство старается блеснуть своей лучшей техникой на подобных мероприятиях. В Англии это, естественно, Range Rover, в Франциии со времён де Голля – Peugeot, а честь отечественного автопрома защищает Aurus. И можно сказать, что справляется со своей задачей весьма успешно, совмещая накопленный ЗИЛом опыт с современными технологиями и дизайном.

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А между тем требования к автомобилям такого класса высочайшие. Помимо открытого кузова и расширенной двери со специально спроектированным спуском (чтобы можно было непрерывно отдавать честь, выходя из машины), платформа должна обладать определённой подвеской и трансмиссией для обеспечения плавного хода, точнейшей аппаратурой озвучания с кодированным сигналом (чтобы не было вмешательства в эфир), углом поворота колёс 52 градуса и многими другими специфическими характеристиками.

Парадный Aurus
Парадный Aurus

Казалось бы, плавный ход любой машине нужен, но в парадных это «выкручено на максималку». Если покатаетесь на такой технике больше получаса укачает точно. Поэтому за пределами торжественных мероприятий эти автомобили использовать, по сути, невозможно.

После лекции нам удалось пообщаться с Александром Николаевичем и задать ему пару вопросов:

Какая модель на Ваш взгляд является самой эталонной с точки зрения технологического прорыва и дизайна?

Ну, безусловно ЗИЛ 117В. На нем было проведено 49 парадов. Такого результата пока что ни у одной другой машины нету. ЗИЛ 117В был сделан на базе платформы ЗИЛ 114, которая прожила 50 лет и стала основой для целого семейства: 41045, 41047, 117В и т. д.

А из тех проектов, в которых Вы участвовали, какой считаете самым успешным?

С инженерной точки зрения по количеству решенных проблем внедорожник «ТИГР». У нас получилось сделать свой, российский внедорожник. Сейчас он стоит на вооружении, поддерживается и обслуживается.

Спасибо большое, Александр Николаевич.

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Божена Радзивилл
Фото:Илья Тушев
Количество просмотров 5
02.05.2024
Фото:Илья Тушев
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