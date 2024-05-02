Диагностику ДВС нужно делать на СТО: эксперт о нюансах покупки «китайца» с пробегом

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Автоэксперт Вотяков объяснил очевидную выгоду при покупке китайского автомобиля

При выборе автомобиля от китайского автопрома, в первую очередь, нужно обратить внимание на доступность запчастей, а в остальном требования ничем не отличаются от покупки машин других производителей. Таким мнением в интервью с корреспондентом радио Sputnik поделился управляющий директор платформы «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

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Рассуждая о том, насколько выгодна покупка подержанного китайского автомобиля, эксперт рассказал, что в первую очередь нужно тщательно изучить всю документацию.

«VIN, ПТС и СТС, также необходимо выяснить историю эксплуатации, обслуживания, проверить на наличие юридических ограничений, а также информацию о ДТП и установке допоборудования. Внешний осмотр включает в себя поиск сколов, царапин и ржавчины. Не помешает провести тест-драйв автомобиля, чтобы узнать, работают ли кондиционер, мультимедиа и прочие системы. Серьезную диагностику двигателя стоит доверить уже профессионалам», – советует эксперт.

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При этом Вотяков подчеркнул, что необходимо учитывать некоторые обстоятельства. Он уточнил, что разница в цене по сравнению с новой машиной среди наиболее популярных марок составит примерно от 500 тысяч до 1,4 млн рублей. Но автомобиль с пробегом зачастую требует вложений из-за ремонта.

«Новая машина предполагает более жесткие условия, связанные с обслуживанием у официального дилера, например. Так что в каждом конкретном случае нужно основательно подходить к сравнению этих двух вариантов», – объясняет собеседник.

По словам Вотякова, покупателей китайских машин привлекает их высокий уровень доступности, а также наличие запчастей к ним. Тем более, что ведущие дилеры и станции техобслуживания ориентированы на автомобили из КНР. Поэтому интерес к продукции китайского автопрома будет только набирать обороты, убежден Вотяков.

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Источник: radiosputnik.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
02.05.2024
Фото:Depositphotos
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