36 погибших, 23 автомобиля под завалами: в Китае обрушился участок трассы

Количество погибших после обрушения участка трассы в Китае выросло до 36 человек

Количество погибших в результате инцидента с обрушением участка скоростной автотрассы в китайской южной провинции Гуандун выросло до 36 человек. Об этом пишут СМИ Китая.

Отмечается, что под завалами обнаружено 23 транспортных средства. Напомним, трагедия произошла накануне, 1 мая, примерно в 2.10 (21.10 вторника мск) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

Согласно первоначальным данным, из-за обрушившейся трассы под завалами оказались порядка 20 автомобилей, 24 человека погибли. По состоянию на 5.30 четверга (00.30 мск) количество обнаруженных под завалами автомобилей увеличилось до 23, погибшими признаны 36 человек, еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести, их жизням в настоящее время ничего не угрожает, уточняют в СМИ.

На месте силами специалистов продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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Источник: ria.ru