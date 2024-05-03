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В России резко выросли продажи легковых автомобилей — Минпромторг обнародовал данные

Минпромторг: продажи автомобилей в России выросли на 80% в годовом выражении

На авторынке России продажи новых легковых автомобилей по итогам апреля 2024 года выросли на 80% в годовом выражении и составили 136 тыс. экземпляров. Такую статистику обнародовал Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК).

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Лидерами продаж стали отечественные Lada Granta, Lada Niva и Lada Vesta, а также китайский Haval Jolion и Geely Monjaro. Отмечается, что на протяжении первых четырех месяцев в период с января по апрель наблюдается положительная динамика роста – на 84% год к году, почти до 465 тыс. легковых автомобилей.

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Рынок легких коммерческих автомобилей в апреле вырос на 43% – 11,6 тыс. единиц, автобусов – на 52% (до 2,2 тыс. штук). При этом наблюдается снижение продаж грузовиков – на 5%, до 10,9 тыс. штук.

Совокупные продажи транспортных средств всех сегментов, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, выросли в апреле на 66% и составили 160,8 тыс. единиц. За четыре месяца года рост на рынке составил 71% (до 552,7 тыс. экземпляров). Отмечается, что рынок новых автомобилей отечественного производства достиг показателя 241 тыс. шт., что на 35% больше показателей января-апреля 2023 года, уточнили в Минпромторге.

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Источник: minpromtorg.gov.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
03.05.2024
Фото:Depositphotos
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