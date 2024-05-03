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В зоне риска: автовладельцам грозит инфаркт или инсульт из-за этих звуков

ЛОР Лесков объяснил, как шумы в машине могут спровоцировать инфаркт или инсульт

Риск возникновения инфаркта или инсульта у автовладельцев на фоне постоянных низкочастотных шумов автомобиля возрастает на 10-11%. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков.

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Он подчеркнул, что низкочастотные шумы зачастую воспринимаются организмом человека как вибрации, вследствие которых у водителей могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Водитель может не обращать внимания на такие низкочастотные шумы, но в режиме инфразвука они могут вызывать неосознанную тревогу не только у большинства людей, но и у животных, объясняет Лесков.

«Дело в том, что в природе такие шумы сигнализируют о приближении стихийного бедствия, например, землетрясения или урагана. По этой причине водитель, находящийся под воздействием низкочастотных шумов, может почувствовать, что у него появляется тревожность во время вождения без явной на то причины», – подчеркивает собеседник издания.

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По словам Лескова, низкочастотные шумы вызывают неприятные ощущения, потому что они воздействуют на амигдалу – подкорковую область головного мозга, отвечающую за реакцию на стресс. После такой нагрузки у человека вырабатывается большое количество адреналина и кортизола, а это очень негативно влияет на сердечно-сосудистую систему в целом.

«Поэтому среди людей, которые постоянно находятся в зоне низкочастотного шума, риск инфаркта миокарда и инсульта повышается примерно на 10-11%», – уточнил специалист.

Такая нагрузка на мозг очень плохо влияет на всю сердечно-сосудистую систему, в конечном итоге она может дать сбой, резюмировал Лесков.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / diana.grytsku
03.05.2024
Фото:freepik / diana.grytsku
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