Тонировке авто готовят послабление

Законопроект: требования к тонировке боковых стекол машин хотят смягчить

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, который предлагает снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол машин.

По ГОСТу светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. За нарушение этой нормы водителю грозит штраф в 500 рублей.

Законопроектом предлагается дать некоторое послабление и не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50% от требований техрегламента. Требования к светопропусканию ветрового стекла предлагается оставить без изменений.

При этом административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%.

В пояснительной записке говорится, что тонирование автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителя, снижает температуру нагрева салона.

В целях экономии топлива многие водители не пользуются кондиционером в машине, порой даже комплектация машины его не предусматривает.

В документе говорится, что законопроект, с одной стороны, позволяет создать более комфортные условия водителю, а с другой – сохранить возможность контролировать его поведение со стороны уполномоченных органов.

«Давно говорим: кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения. А вот даже легкое тонирование передних боковых стекол (именно боковых – не лобового) ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца. Такую тонировку необходимо разрешить! Будем на этом настаивать и продолжать добиваться», – отметил Ярослав Нилов.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram