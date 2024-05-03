Тонировке авто готовят послабление
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) вносит в Госдуму законопроект, который предлагает снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол машин.
По ГОСТу светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. За нарушение этой нормы водителю грозит штраф в 500 рублей.
Законопроектом предлагается дать некоторое послабление и не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет составлять не менее 50% от требований техрегламента. Требования к светопропусканию ветрового стекла предлагается оставить без изменений.
При этом административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%.
В пояснительной записке говорится, что тонирование автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителя, снижает температуру нагрева салона.
В целях экономии топлива многие водители не пользуются кондиционером в машине, порой даже комплектация машины его не предусматривает.
В документе говорится, что законопроект, с одной стороны, позволяет создать более комфортные условия водителю, а с другой – сохранить возможность контролировать его поведение со стороны уполномоченных органов.
«Давно говорим: кондиционер не является универсальным лекарством от перегрева салона и роста потенциала непредсказуемых последствий для других участников дорожного движения. А вот даже легкое тонирование передних боковых стекол (именно боковых – не лобового) ощутимо влияет на комфорт и самочувствие автовладельца. Такую тонировку необходимо разрешить! Будем на этом настаивать и продолжать добиваться», – отметил Ярослав Нилов.
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Источник: Ярослав Нилов/Telegram