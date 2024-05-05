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Машину ведет в сторону? Проверьте установку шин

Эксперт Родионов назвал основные причины увода автомобиля в сторону

Одна из частых жалоб водителей при визите на автосервис – «машину ведет в сторону». Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, перечислил основные проблемы, которые приводят к таким последствиям.

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Шины

Шины стоит рассматривать как первопричину. Неравномерное давление в них следует проверить сразу, как только ощущается увод. Неверная установка шин с направленным рисунком или даже разным рисунком протектора на одной оси может снизить управляемость и вызвать увод. Также неравномерный износ шин может спровоцировать эту проблему.

Ходовая часть

Состояние ходовой части также играет важную роль. Изношенные наконечники рулевых тяг или втулки могут вызвать увод автомобиля из-за люфта колеса. Удар по днищу автомобиля может повредить рулевую рейку, изменив угол установки колес и вызывая увод.

Скрежет и хруст могут быть признаком износа ступичного подшипника, что также может привести к этой проблеме.

Развал-схождение

Не ведитесь на вредные советы «мастеров» и не делайте этого с машиной

Стоит проверить развал-схождение после появления проблемы увода автомобиля в сторону. Неправильная установка углов наклона колес может привести к потере управляемости, особенно на мокрой дороге.

Тормоза

Если автомобиль уводит в сторону только при торможении, стоит обратить внимание на тормозную систему. Закисание или заклинивание тормозного суппорта, а также неравномерный износ дисков и колодок могут быть причиной данной проблемы.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/master1305
Количество просмотров 1
05.05.2024
Фото:freepik/master1305
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