Причуды богатых: разбил McLaren за 1,3 млн долларов, но «денек выдался веселый»

Ютубер признался, что управлял McLaren Senna, авария с которым попала на видео

Эдмонд «Монди» Барсегян – это человек, который сидел за рулем McLaren Senna и делал пончики на бульваре Вентура, прежде чем влететь в припаркованный Lexus. ДТП попало на камеру соседнего здания, и видео быстро стало вирусным в соцсетях.

Ютубер, богач и влиятельный человек вовсе не извинился за аварию или свое безрассудное поведение, но подтвердил, что расстроен сложившейся ситуацией. Отметил, что машина сломана, но он отремонтирует ее любой ценой.

В сообщении на своей странице в одной из соцсетей он пишет, что авария его «расстроила». Но тем не менее у него был «веселый день на трассе, чтобы перекалиброваться и смыть негатив». Очевидно, что эта машина у него не последняя.

Между тем, это было явным проявлением правонарушений на дорогах общего пользования. Видно, как Барсегян крутит пончик, а затем продолжает свои трюки, уезжая от камеры. Однако теряет контроль над машиной.

В своем посте он не извиняется, но говорит: «Единственное, что меня больше всего расстраивает, это то, что это произошло на дороге общего пользования». По его словам, машина только что приехала из Racewerkz после доработок.

Он планировал поехать на машине на гоночную трассу Баттонвиллоу, а затем на трассу Америк. «Мне очень грустно, что я пропущу это мероприятие, потому что это было единственное, чего я с нетерпением ждал весь месяц», — говорит он. Причем пишет он так, как будто в том, что произошло, виноват кто-то другой.

Интересно, что некоторые источники утверждают, что Барсегян является «автогонщиком», при этом нет никаких упоминаний о том, что он когда-либо участвовал в каких-либо санкционированных гонках.

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Источник: Carscoops