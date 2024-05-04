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Причуды богатых: разбил McLaren за 1,3 млн долларов, но «денек выдался веселый»

Ютубер признался, что управлял McLaren Senna, авария с которым попала на видео

Эдмонд «Монди» Барсегян – это человек, который сидел за рулем McLaren Senna и делал пончики на бульваре Вентура, прежде чем влететь в припаркованный Lexus. ДТП попало на камеру соседнего здания, и видео быстро стало вирусным в соцсетях.

Ютубер, богач и влиятельный человек вовсе не извинился за аварию или свое безрассудное поведение, но подтвердил, что расстроен сложившейся ситуацией. Отметил, что машина сломана, но он отремонтирует ее любой ценой.


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В сообщении на своей странице в одной из соцсетей он пишет, что авария его «расстроила». Но тем не менее у него был «веселый день на трассе, чтобы перекалиброваться и смыть негатив». Очевидно, что эта машина у него не последняя.

Между тем, это было явным проявлением правонарушений на дорогах общего пользования. Видно, как Барсегян крутит пончик, а затем продолжает свои трюки, уезжая от камеры. Однако теряет контроль над машиной.

В своем посте он не извиняется, но говорит: «Единственное, что меня больше всего расстраивает, это то, что это произошло на дороге общего пользования». По его словам, машина только что приехала из Racewerkz после доработок.

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Он планировал поехать на машине на гоночную трассу Баттонвиллоу, а затем на трассу Америк. «Мне очень грустно, что я пропущу это мероприятие, потому что это было единственное, чего я с нетерпением ждал весь месяц», — говорит он. Причем пишет он так, как будто в том, что произошло, виноват кто-то другой.

Интересно, что некоторые источники утверждают, что Барсегян является «автогонщиком», при этом нет никаких упоминаний о том, что он когда-либо участвовал в каких-либо санкционированных гонках.

Источник: Carscoops

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За РулемАлексеева Елена
Фото:McLaren
Количество просмотров 2
04.05.2024
Фото:McLaren
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